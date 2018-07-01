В Кельне задержан преступник, захвативший заложницу

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Напоминаем, 15 октября неизвестный схватил заложницу на железнодорожном вокзале в Кельне. Полицейским удалось его обезвредить.

 В Кельне полицейским удалось задержать злоумышленника, который схватил заложницу на городском железнодорожном вокзале. Напоминаем, что преступник был вооружен. 

Из-за данного инцидента пришлось эвакуировать всех пассажиров и временно приостановить движения железнодорожного транспорта. 

Немецкие полицейские сообщили, что заложницу удалось спасти. Во время операции она получила легкие травмы, теперь она находится в больнице, где с ней работают медики. 

А вот сам преступник во время освобождения получил очень серьезные ранения и теперь находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи. 

Личность захватившего не разглашается, как и его мотивы. 

Тем временем в Германии лидер партии “Альтернатива для Германии” готов ответить на обвинения в экстремизме. По словам Мюллера, единичные случаи волнений никак не описывают политику партии в целом.

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Автор - Тереза Кёльн
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