В Кельне задержан преступник, захвативший заложницу

Напоминаем, 15 октября неизвестный схватил заложницу на железнодорожном вокзале в Кельне. Полицейским удалось его обезвредить.



В Кельне полицейским удалось задержать злоумышленника, который схватил заложницу на городском железнодорожном вокзале. Напоминаем, что преступник был вооружен.

Из-за данного инцидента пришлось эвакуировать всех пассажиров и временно приостановить движения железнодорожного транспорта.

Немецкие полицейские сообщили, что заложницу удалось спасти. Во время операции она получила легкие травмы, теперь она находится в больнице, где с ней работают медики.

А вот сам преступник во время освобождения получил очень серьезные ранения и теперь находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.

Личность захватившего не разглашается, как и его мотивы.

Тем временем в Германии лидер партии “Альтернатива для Германии” готов ответить на обвинения в экстремизме. По словам Мюллера, единичные случаи волнений никак не описывают политику партии в целом.