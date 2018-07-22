Полиция ФРГ: В Кёльне неизвестный захватил заложника на вокзале

Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и с помощью громкоговорителя побуждают всех граждан покинуть прилегающую территорию, так как нахождение в ее пределах несет опасность для их жизней.

Зарубежные СМИ сообщают срочную новость, согласно которой на территории Федеративной Республики Германия произошла чрезвычайная ситуация. Согласно информации, которую предоставляет источник, ее зафиксировали в Кёльне. Как оказалось, там неизвестный захватил заложника. Все это произошло на площади Бреслауэр плац, которая находится перед вокзалом.

Полиция ФРГ подтвердила данные, а также уточнила, что уже есть как минимум один пострадавший в ходе инцидента. Вместе с преступником он остается на территории аптеки, куда пока не могут войти правоохранители. Между тем. Также очевидцы сообщают, что слышали выстрелы недалеко от места происшествия, однако данную информацию пока не подтвердили.