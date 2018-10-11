Адвокат Мамаева подал жалобу на решение суда об аресте футболиста

Юрист Игорь Бушманов лично сообщил об этом представителям СМИ в понедельник, 15 октября.

9 октября стало известно о похождениях двух товарищей-футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которых были избиты трое москвичей. После этого СК возбудил в их отношении несколько уголовных дел о хулиганстве. Следствие продолжается, а накануне Тверской суд назначил для подозреваемых меру пресечения в виде ареста на срок до двух месяцев.

По этому поводу накануне высказался адвокат Мамаева. Он отметил, что вместе со своим клиентом считает меру неоправданной, а потому на данное решение суда об аресте подал жалобу. Новое заседание состоится в пятницу и начнется в десять часов утра. Известно, что защита Кокорина пока не подавала подобной жалобы.

Ранее стало известно, что после инцидента с дракой, в которой по версии следствия замешаны спортсмены Павел Мамаев и Александр Кокорин, супруге первого Алане Мамаевой стали угрожать в сети. Неизвестные говорили, что опубликуют ее интимные фотографии, если она не переведет им на счет крупную сумму денег. После этого модель удалила личный аккаунт.