Навальному предъявят обвинения по уголовному делу в клевете

Алексей Навальный сообщил в социальной сети, что его вызвали к следователю, чтобы предъявить обвинения в клевете. Соответствующее уголовное дело было возбуждено еще в 2016 году по ч. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса.

Сообщение об этом политик опубликовал в своем профиле в социальной сети Twitter. Навальный указал, что его адвокату поступил звонок от следователя МВД и рассказал, что Алексей Навальный обязан прибыть в правоохранительные органы, для того чтобы ему предъявили обвинения по еще одному уголовному делу. Сам политик еще не знает, о чем идет речь. Однако он предполагает, что обвинения ему предъявят по возбужденному несколько лет назад делу по заявлению Павла Карпова.

В настоящий момент известно только, что выдвигать обвинения следователи, которые ведут расследование, будут по статье «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Павел Карпов является бывшим сотрудником МВД. В его собственности было обнаружено несколько объектов элитного жилья. Однако их количество не соответствует возможностям его заработной платы. После этого в квартире Навального провели обыск и изъяли всю технику. Как уверен сам политик, это все было сделано специально, чтобы получить доступ к его гаджетам и информации на ней. По его словам, по данному делу даже сроки давности уже вышли, однако, его все равно вызвали к следователю.