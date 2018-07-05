Кололи булавками: СК Красноярского края проверяет дело об издевательствах над детьми в детсаду

Следователи заподозрили в преступлении воспитателей одного из учреждений в Канске. По их словам, в истязании детей участвовали 40-летняя и 49-летняя женщины.

Сотрудники СУ Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю сообщают о деле, которое на сегодняшний день проверяют по просьбам жителей города Канска. Согласно информации, которую они предоставляют, речь идет об издевательствах над детьми в детсаду.

Проверить воспитателей попросили родители детей, на телах которых они обнаружили следы уколов, оставленных какой-то иглой. Малолетние рассказывали, что у воспитателей есть какие-то "помощницы", которые наказывают их за плохое поведение. Впоследствии выяснилось, что сотрудницы детсада кололи детей булавками в язык, ягодицы, по ногам, рукам и другим частям тела, от чего и оставались следы.

СК собрал базу улик, указывающих на жестокое обращение воспитательниц с детьми, однако те все равно не признают своей вины. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.