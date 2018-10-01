В Подмосковье водитель сбил пешехода и скрылся

Известно, что он управлял автомобилем марки Renault, когда совершил наезд на человека.

СМИ сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое было зафиксировано в Подмосковье. Согласно информации, которую они передают, авария произошла в городе Люберцы. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах по Московской области, издания пишут, что водитель сбил пешехода, а после скрылся с места происшествия.

Между тем, пока что в Главном управлении регионального МВД данную информация не подтвердили. В скором времени они обещают предоставить комментарии по поводу ДТП.

Ранее сообщалось о случае, когда после ДТП в Москве один из участников открыл стрельбу по другому. Авария произошла в минувшую субботу на улице Большая Дорогомиловская.