В Тверской области произошло столкновение 8-ми единиц техники

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В Тверской области произошло столкновение, в котором участвовало семь автомобилей. В итоге, 12 человек стали пострадавшими.

 Данная авария случилась на 359-м километре по трассе М-9. Правоохранительные органы сообщили, что изначально было столкновение грузового автомобиля и двух легковых. Чуть позже на том же месте снова случилась авария с участие автобуса, грузового автомобиля и двух легковых. По подсчетам двух аварий, 8 единиц техники столкнулись между собой.

Семь пострадавших пришлось забрать работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Сотрудники полиции находятся на месте аварии и выясняют причины столкновения, а также выявляют виновника ДТП.

Ранее в Тверской области произошла авария, в которой участвовали маршрутка и автобус. 13 пострадавших скончались сразу же на месте ДТП. На водителя маршрутки завели уголовное дело, которое говорит об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина выехал на встречную полосу, после чело и произошло столкновение.

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Автор - Дарья Андросова
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