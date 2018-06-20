В Ростове трое мужчин угнали лодку и утонули в ней

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Инцидент произошел накануне 14 октября утром около 10 утра в Ростове. По предварительной информации, трое неизвестных угнали чужую лодку, находившуюся на пляже реки Азовки, однако, их кража закончилась очень трагично.

 Как сообщают очевидцы, которые рыбачили неподалеку от места трагедии, неизвестные мужчины завладели чужой лодкой, хозяина которой не оказалось рядом, и отплыли на ней от берега. Перед этим, по словам свидетелей, мужчины отдыхали на берегу и распивали алкогольные напитки. Проследовав по воде примерно 100 метров, молодые люди принялись танцевать в лодке и петь песни. Они вели себя слишком активно, не заботясь о собственной безопасности и раскачивая лодку. Поэтому в какой-то момент лодка накренилась и перевернулась. Все оказались в воде.

Свидетели происшествия вызвали службу спасателей сотрудников полиции, однако, никто из угнавших лодку не смог добраться до берега. Трое мужчин утонули. Водолазы чуть позже доставили их тела на берег. Оказалось, что все ростовчане находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. На вид жертвам примерно 25-30 лет. Правоохранительные органы занимаются установлением их личностей.

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Автор - Евгения Чернобаб
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