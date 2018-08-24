Полковника ФСБ из администрации президента уличили в мошенничестве‍

Следователи возбудили уголовное дело в отношении действующего высокопоставленного сотрудника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова.

Примерно полгода назад полковник ФСБ Горбатов осуществлял руководство контрольно-инспекционным департаментом управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан. В это же время он был уволен из администрации, так как начал проходить как подозреваемый по уголовному делу о крупном мошенничестве.

Аферу, в которой он поучаствовал, в феврале прошлого года начали разворачивать другие лица. Все началось с того, что сотрудники главного военного следственного управления обыскали часовой ломбард одного предпринимателя. Время шло, а деньги и часы ему так и не возвращали. Свою помощь ему предложил знакомый бизнесмен.

По ходу одной из встреч он познакомил его с одним "высокопоставленным сотрудником ФСБ", который на самом деле таковым не был, а лишь имел некоторый опыт работы в правоохранительной системе. Тем не менее, он убедил ломбардиста, что за вознаграждение вернет его материальные ценности, и принял в дар 100 тысяч долларов.

Тем не менее, ему так ничего и не вернули, и сам он начал сомневаться, что его знакомые действительно ему помогут. Тогда аферисты подключили к своему делу настоящего сотрудника ФСБ Михаила Горбатова, который в то время еще и состоял на службе в администрации. С помощью своих связей он раздобыл документы по делу ломбардиста и показал их ему. Таким образом он завоевал доверие ломбордиста и сообщил ему, что вернет его имущество за особо крупную сумму, однако после снизил ее до 300 тысяч долларов.

Бизнесмен оставил в залог мошенникам часы, а сам обратился в СК. Таким образом все участники аферы были задержаны с поличным, в том числе в мошенничестве‍ уличили полковника ФСБ.