В Петербурге неизвестные на автомобиле обстреляли два трамвая

Инцидент произошел накануне вечером на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате открытого огня в общественном транспорте были разбиты окна.

Как рассказали свидетели происшествия, когда трамваи проезжали пересечение улицы Бухарестской и улицы Белы Куна. Стрельба началась неожиданно, сориентироваться никто не успел. Свидетели рассказали, что огонь был открыт из проезжавшего мимо автомобиля. В результате движение общественного транспорта было приостановлено в обе стороны. Сообщается, что пострадавших по итогам происшествия нет, однако в ходе обстрела в двух трамваях находились пассажиры. Но по информации, предоставленной другими СМИ, одна женщина получила ранение, из-за чего ее пришлось госпитализировать в местную больницу. Правоохранительные органы продолжают работать на месте случившегося. В настоящий момент стражи порядка пытаются установить оружие, из которого началась стрельба. На самих трамваях обнаружены несколько вмятин, которые, по предварительным данным, не являются существенным повреждением.

Похожий инцидент произошел ранее в Москве. Неизвестная женщина обстреляла машины и прохожих из пневматического оружия. Нарушительницу сразу же задержали. Она не смогла объяснить причины своего поведения. Повреждения в результате стрельбы получили 4 автомобиля.