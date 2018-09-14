В Швейцарии туристический автобус попал ДТП, 13 человек пострадали

Происшествие произошло на границе Швейцарии и Италии

В Швейцарии, на границе с Италией произошло страшное ДТП с в котором принял участие туристический автобус..

Как стало известно, автобус совершал рейс из Германии в Италию. Незадолго до прибытия в место назначения, автобус попал в аварию.

Сообщается, что во время поездки в автобусе находилось 25 человек, из которых 13 пострадало. Им всем была оказана необходимая помощь медиков, не покидая места происшествия. Информации о погибших на данный момент не поступало.

На данный момент точная причина ДТП не озвучивается, но по одной из версий, автобус врезался в столб.

Теперь на месте работают специалисты и ведется расследование.

Напоминаем, что в Турции произошла серьезная авария. Грузовик, который перевозил нелегалов в сторону Европы, упал в реку и перевернулся, сообщается, что пострадало как минимум 19 человек.