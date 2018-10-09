Взрывы боеприпасов на складе в Черниговской области повредили 80 домов

Повреждения были выявлены в 10 населенных пунктах.

В Черниговской области в Украине 9 октября пожар на складе боеприпасов. На данном складе находилось около 70 тысяч тонн боеприпасов, из которых порядка 43 тысяч тонн оказались боеспособными. После того, как пожар начал разрастаться, припасы начали массово взрываться.

Местных жителей начали массово эвакуировать, но несмотря на это более 60 человек обратились в больницу из-за отравления.

Областная администрация произвела проверку жилых и социальных зданий.

Так, по результатам проверки выяснилось, что более 80 домов в более чем десяти населенных пунктов пострадали при взрыве на арсенале. Были зафиксированы повреждения зданий разных уровней.

Помимо этого, у более чем 3,7 тысячи жителей оказались отрезаны от газоснабжения.

В связи данного происшествия было возбуждено уголовное дело. В Киеве не отрицают версию возможной диверсии.

Тем временем в Сомали террористы устроили теракт, установив бомбы в кафе и ресторанах на главной улице города. Стало известно, что в результате трагедии скончались 20 человек, еще 40 получили травмы различной тяжести.