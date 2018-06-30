В Австралии кенгуру напал на семью, которая его кормила

Инцидент произошел в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии. Животное набросилось на семью, сломало ребра женщине и избило ее мужа и сына. Событие случилось накануне вечером 13 октября.

64-летняя женщина по имени Линда Смит ухаживает за кенгуру, которые живут в дикой природе. По словам канадки, ее супруг помогает ей в этом нелегком деле. Именно он и пострадал первым. Как рассказала Линда, ее муж направился к животному, чтобы покормить его. Однако кенгуру начал вести себя неадекватно и внезапно набросился на 60-летнего мужчину. Канадка поспешила ему на помощь, но сама получила травмы.

Разгневанное животное сломало несколько ребер женщине, а также повредило руки и ногти своими острыми когтями. Кроме того, Линда получила травму грудной клетки. На помощь к пожилой супружеской паре прибежал их 40-летний сын. Он тоже пострадал, но ему все удалось отогнать кенгуру, ударив животное по голове лопатой.

Всех жертв разъяренного животного пришлось госпитализировать. Врачи заявили, что они никогда раньше не видели. Их шокировало поведение сумчатого. Больше всего не повезло Линде Смит. В настоящее время ее готовят к операции. Однако женщина смогла объяснить такое агрессивное поведение животного. Дело в том, что у кенгуру сейчас период спаривания, а потому демонстрация силы для мужских особей не редкость.