В Турции погибло 19 человек во время ДТП

Сегодня, 12:28 \\ Происшествия

Грузовик с нелегальными мигрантами перевернулся неподалеку от места пересадки. 

 В турецкой провинции Измир произошло страшное ДТП, в котором погибло не менее 19 человек, включая детей. Стало известно, что 11 человек все же смогли выбраться из грузовика. 

Сообщается, что грузовик с мигрантами шел из Айдына в Измир. Машина резко сошла с дороги и упала в реку, после чего грузовик взорвался. 

Так, Турция является одним из главных транзитов во время миграции в Европу. Нелегалы пробираются в Европу через Грецию. Так в 2015 году в Грецию прибыло около миллиона беженцев, что привело к серьезному кризису и изменения правил приема мигрантов. 

Гражданство и пункт назначения мигрантов узнать так и не удалось.  

Также стало известно, что 13 октября в Карелии произошло ДТП. Из-за густого и плотного тумана водитель съехал с дороги. В итоге аварии пострадало 13 человек из 20. Сообщается, что водитель микроавтобуса был квалифицированным, также, пострадавшие не имеют к нему особых претензий.

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Автор - Тереза Кёльн
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