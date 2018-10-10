В Турции погибло 19 человек во время ДТП

Грузовик с нелегальными мигрантами перевернулся неподалеку от места пересадки.

В турецкой провинции Измир произошло страшное ДТП, в котором погибло не менее 19 человек, включая детей. Стало известно, что 11 человек все же смогли выбраться из грузовика.

Сообщается, что грузовик с мигрантами шел из Айдына в Измир. Машина резко сошла с дороги и упала в реку, после чего грузовик взорвался.

Так, Турция является одним из главных транзитов во время миграции в Европу. Нелегалы пробираются в Европу через Грецию. Так в 2015 году в Грецию прибыло около миллиона беженцев, что привело к серьезному кризису и изменения правил приема мигрантов.

Гражданство и пункт назначения мигрантов узнать так и не удалось.

Также стало известно, что 13 октября в Карелии произошло ДТП. Из-за густого и плотного тумана водитель съехал с дороги. В итоге аварии пострадало 13 человек из 20. Сообщается, что водитель микроавтобуса был квалифицированным, также, пострадавшие не имеют к нему особых претензий.