В Карелии туристический автобус из Петербурга вылетел в кювет

По предварительным данным, пострадали 13 человек. Отмечается, что инцидент произошел в Сортавальском районе Карелии. Экскурсионный автобус, перевозивший туристов, вылетел в кювет.

В салоне пассажирского транспорта находились 20 человек. Они совершали переезд из горного парка «Рускеала» в город Сортавала. Сообщается, что авария произошла в очень плохих погодных условиях: господствовал густой туман. По предварительным данным, ДТП случилось именно и-за него. Водитель туристического автобуса находился в трезвом состоянии.

Сообщается, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и выясняют все обстоятельства аварии, устраняя последствия случившегося. Отмечается, что они уже опросили свидетелей ДТП. Один из очевидцев рассказал, что транспортное средство должно было совершить поворот направо, однако оно последовало прямо и вылетело в кювет.

На место аварии были вызваны машины скорой помощи. Медики осмотрели всех пострадавших. Оказалось, что всего двоим из них нужна госпитализация. Остальные 11 человек обошлись небольшими ушибами и ссадинами. Однако у одной из женщин закрытая черепно-мозговая травма. Среди получивших повреждения детей и подростков не оказалось.