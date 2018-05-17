В самолет Принца Гарри и его супруги Меган Маркл ударила молния

Сегодня, 10:34 \\ Происшествия

Воздушное судно осуществляло перелет из Лондона в Амстердам, когда внезапно в него ударил разряд молнии, модностью в 30 миллионов вольт. Члены королевской семьи в этот момент находились на борту.

 Супруги совершали на летательном аппарате Dassault Falcon 7X стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов перелет в Нидерланды. Сообщается, что молния повредила носовую часть воздушного судна. Целью путешествия в Амстердам супругов стало посещение вечеринки в клубе Soho House. Отмечается, что на ней присутствовали многие знаменитые гости, которые известны по популярным фильмам. Среди них были и Эдди Редмэйн, и Ник Гримшоу, и Дженна Коулман.

Примечательно, что само происшествие случилось еще в конце сентября, однако, информацию о нем обнародовали только сейчас. Самолет прошел ремонтные работы, которые продолжались в течение 9 дней, прошел необходимую проверку безопасности. После этого ему разрешили лететь снова. Принц Гари и его супруга Меган Маркл не пострадали, пилоту удалось успешно завершить полет. Однако члены королевской семьи довольно сильно испугались.

Специалисты провели некоторые анализы произошедшего после посадки самолета в аэропорту Схипхол. По их словам, если бы разряд ударил хоть немного левее, то под удар могло попасть навигационное оборудование. В этом случае исход полета был бы непредсказуемым и судно могло бы даже и не совершить посадку.

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Автор - Евгения Чернобаб
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