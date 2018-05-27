В Москве трое похитили девушку и увезли в неизвестном направлении

В столице произошёл инцидент с местной жительницей.

Так, в Москве девушка, находясь на Большой Серпуховской улице, направлялась по своим делам, как внезапно на неё напали трое злоумышленников, которые, применяя насильственные действия, затолкнули её в транспортное средство ВАЗ и скрылись с места преступления в неизвестном направлении. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность полученной информации и пока не комментируют произошедшее.

Ранее в Пензе произошло то же происшествие, но на этот раз была украдена 4-летняя девочка. Когда ребёнок гулял с отчимом и бабушкой, к ним подошли преступники, брызнули газовым баллончиком в глаза взрослым и забрали малышку, скрывшись в неизвестном направлении. Чуть позже её нашли в Кирове, а подозрение было выдвинуто её биологическому отцу, которые не лишён родительских прав.