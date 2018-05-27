В Москве задержали протестующих возле здания ФСБ

В столице накануне прошла незаконная акция протеста, в которой участвовали два человека.

Сообщается, что активистов, которые таким образом боролись за права политических заключённых, обнаружили возле здания ФСБ. Известно, что один из задержанных является несовершеннолетним участником "бессрочного протеста", во втором же узнали блогера Никиту Вышкварку.

Отмечается, что ещё один протестующий, личность которого не установлена, зажёг фаер и скандировал "Свободу политзаключённым!". Нарушителей порядка отправили в Управление Федеральной службы безопасности по Москве для выяснения обстоятельств.

Кроме того, у Казанского собора были задержаны ещё пятеро протестующих, которые во время шествия не издавали ни звука, но после того, как начали звучать хлопки в ладоши, активистов погрузили в транспорт и отправили в отделение.