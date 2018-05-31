В Подмосковье насмерть сбили школьника на пешеходном переходе

Инцидент произошел в деревне Сидорово Ступинского района Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, водитель, который был за рулем автомобиля, остался на месте происшествия.

Отмечается, что автомобиль марки Hyundai Solaris совершил наезд на школьника, которому было 12 лет. Как стало известно, мальчик получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Он был сбит насмерть. Свидетели происшествия тут же вызвали карету скорой помощи, однако, медики уже смогли ничего сделать.

Сообщается, что ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Официальная причина наезда пока неизвестна. Водитель, который находился за рулем иномарки, задержан. В настоящий момент правоохранительные органы проводят его допрос. Стражи порядка также опрашивают очевидцев ДТП обо всех обстоятельствах аварии, чтобы полностью восстановить картину произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось об аналогичном ДТП. Оно произошло на юге Москвы. Владелец иномарки сбил насмерть 12-летнего мальчика. Отмечалось, что в тот раз причиной стало нарушение правил дорожного движения: школьник переходил дорогу в неположенном месте, поэтому водитель не успел затормозить.