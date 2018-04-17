В Петербурге полиция обезвредила банду карманниц

Правоохранительные органы обезвредили группу женщин, которые орудовали в городе с апреля по август, занимаясь карманными кражами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Основной удар, как рассказали сотрудники полиции, пришелся на Выборгский район Петербурга и Всеволожский район Ленинградской области. Кражи карманницы совершали в торговых центрах. Банда состояла из трех женщин самых разных возрастов. Одной из них было 25 лет, другой – 30 и третьей – 41 год.

Стражи порядка отметили, что операции злоумышленниц были достаточно успешными. По подсчетам правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. В настоящий момент против женщин возбудили уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса РФ. Следователи, которые ведут дело, работают над установлением всех обстоятельств дела и выявлению всех эпизодов, к которым имела отношение группа карманниц. Сейчас пока выяснено, что объектом кражи были не только денежные средства посетителей торговых центров, но и ценные вещи. Правоохранители провели обыск в домах у подозреваемых и обнаружили там вещественные доказательства, которые позволили возбудить против них дело. В настоящее время решается вопрос об аресте женщин.