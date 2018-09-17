В аэропорту Москвы во время командировки умер экс-мэр Петрозаводска Николай Левин

Бывший градоначальник Петрозаводска не дожил до своего 60-летия, он умер 12 октября. Причиной смерти стал тромб.

В аэропорту Москвы в возрасте 59 лет умер экс-мэр Петрозаводска Николай Левин. В столице он находился во время своей командировки. По данным СМИ, прямо в аэропорту Левину стало плохо. Потом он умер.

Николай Левин был главой карельского отделения Пенсионного фонда. Мэром Петрозаводска он был с 2009 по 2013 год. Уже известно, что церемония прощания с Николаем Левиным состоится 16 октября. С 11:30 до 13:00 часов в этот день все желающие смогут прийти в траурный зал Петрозаводска и попрощаться с экс-мэром столицы республики.

У Николая Левина осталась жена, двое сыновей, два внука и одна внучка. Экс-мэр Петрозаводска очень любил баню. Во время своих интервью Левин часто рассказывал, что на Новый год и Дни рождения членов своей семьи он готовит пельмени. Многие жители Петрозаводска хорошо отзываются о работе Левина. В 2004 году за вклад в развитие законодательства Карелии ему вручали почетную грамоту.