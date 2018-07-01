В Петербурге взорвался доводчик двери в магазине "Дикси"

Покупателей забрызгало черной жидкостью. Очевидцы сняли последствия инцидента на видео и опубликовали в городском сообществе "ВКонтакте".

13 октября от неисправного устройства пострадали покупатели одного из магазинов "Дикси" на Ланском шоссе. В помещении по неизвестной причине взорвался корпус доводчика, установленного на металло-пластиковой двери. Из поврежденного механизма вырвалось вещество, напоминающее машинное масло. Комментаторы предположили, что жидкость обеспечивала работу аккумулятора. Он дескать, мог взорваться.

Обошлось без травм. Однако в результате взрыва жители Петербурга понесли материальный ущерб. Автор видеоролика продемонстрировал куртку, испорченную черными каплями. К тому же, персоналу торговой точки придется отмывать стены, витрину и другие запачканные поверхности в помещении.