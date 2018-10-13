СМИ: теплоход с металлолом мог затонуть в Черном море из-за смещения груза

Стали известны подробности происшествия, случившегося с кораблем, который двигался под флагом Панамы и затонул в Черном море. О них рассказали представители Морского спасательного подцентра Севастополя.

По данным СМИ, которые ссылаются на Морской спасательный подцентр, ночью корабль сильно накренился. Это могло случиться из-за смещения груза. В итоге, капитан теплохода решил оповестить об аварии и запросил помощь.

Проходящие мимо корабли увидели, что на спасательном плоту в Черном море находятся 8 человек. Этими людьми были члены экипажа затонувшего теплохода. Экипаж спасли, а вот теплоход с металлолом затонул. По мнению экспертов, он мог затонуть именно из-за смещения груза. Также сообщается, что корабль под флагом Панамы, затонувший в Черном море, направлялся в Турцию.

Ранее уже сообщалось, что члены экипажа остались целы и теперь их везут в порт. Авария с теплоходом случилась не в территориальных водах, а в 50 милях от берега Крыма.