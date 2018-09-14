В Москве неизвестный в маске пытался сжечь храм и воскресную школу

Инцидент случился в ночь на 13 октября на востоке Москвы, мужчина хотел уничтожить деревянный храм в Ухтомке и здание воскресной школы, расположенное рядом.

Как сообщили в пресс-службе Восточного викариатства, в Москве неизвестный человек пытался сжечь храм и воскресную школу. Мужчина в маске приблизился к территории храма в 03:50 утра, в руках у него был рюкзак и две бутылки. Он стал обливать стены деревянной церкви и школы чем-то, находящемся в бутылках. Вероятнее всего, это было горючее. После чего поднес к мокрой поверхности огонь. Затем мужчина в маске скрылся. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Настоятель деревянного храма «Умягчение злых сердец» иерей Федор Яновский рассказал, что он крайне потрясен инцидентом, так как не может понять, кто бы мог поджечь храм. Неизвестный, который пытался сжечь церковь и воскресную школу, до сих пор не пойман.

Сторож храма вовремя увидел пожар. Сначала он попытался самостоятельно справиться с огнем, однако позже вызвал пожарных. Прибывшие спасатели потушили огонь. Из-за неизвестного поджигателя выгорели стены и помещения двух классов в здании школы, сам храм не пострадал. Также выгорело здание, пристроенное к церкви. Точный ущерб от пожара оценивают эксперты. Храм уже пригласил всех неравнодушных прихожан, чтобы те помогли справиться с последствиями пожара.