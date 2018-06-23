В Волгограде произошло столкновение микроавтобуса и полуприцепа

Сегодня, 13:31 \\ Происшествия

В Волгограде произошла авария, в которой микроавтобус около магазина «Пирамида» столкнулся с полуприцепом.

 Три женщины, которые находились в автобусе пострадали сразу же при столкновении маршрутки «Луидор» с рефрижератором. Происшествие случилось утром на улице Краснознаменской, которая находится в центре города. Предполагаемый виновник пытался сдать назад и не увидел микроавтобус с множеством пассажиров. Пострадавшие находятся в отделении больницы с ушибами по всему телу.

Водитель полуприцепа, который был забит колбасой и сосисками, хотел покинуть парковку и выехать задним ходом. В это же время маршрутное такси под номером 75 следовало в направлении Первой продольной магистрали. Скорость двух транспортных средств была не большой, но отсутствие внимательности и реакции водителей привели к данному ДТП.

Ранее в Рамонском районе случилась авария, в которой приняли участие три грузовика. Один из водителей погиб на месте аварии, второй находится в больнице с многочисленными тяжелыми травмами.

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Автор - Дарья Андросова
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