В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы, корабль вез металлолом

На борту теплохода находились 8 человек экипажа. Корабль под флагом Панамы, находившийся в водах Черного моря, дал крен и пошел на дно.

Как сообщил Росморречфлот, в Черном море затонул теплоход с металлоломом. Корабль под флагом Панамы потерпел крушение, экипаж был спасен. 8 человек, которые находились на теплоходе, сейчас направляются в Новороссийск. Экипаж спас танкер, который сейчас и везет их в порт.

В пресс-службе Росморречфлота указали, что экипаж себя «нормально» чувствует. Также сообщается, что экипаж затонувшего корабля состоял из 2 граждан Турции и 6 граждан Азербайджана. Точные причины крушения теплохода пока что выясняются. Также остается без ответа вопрос о том, как металлолом, находившийся на корабле и ушедший на дно, скажется на экологической ситуации и состоянии воды Черного моря.