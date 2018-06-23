В Дагестане произошла перестрелка с боевиками, один полицейский ранен

Сегодня, 12:12 \\ Происшествия

Перестрелка с боевиками началась в дагестанском селе Эндирей в Хасавюртовском районе. О случившемся сообщают источники их полиции и других правоохранительных ведомств.

 По сообщению источника, во время перестрелки, которая случилась в Дагестане, был ранен один полицейский. Правоохранители вели адресную проверку дома, там находятся боевики. Внезапно послышались выстрелы, полиция и боевики начали перестрелку.

К данному моменту до сих пор не известно, сколько боевиков прячется в доме. Сейчас полиция заблокировала территорию и окружила «логово» боевиков. В Хасавюртовском районе уже до этого был введен режим КТО (контртеррористической операции).

 

О состоянии полицейского, который был ранен, пока что ничего не известно. Также ситуацию еще не комментировали власти Дагестана, официальной информации о случившемся пока что нет.

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Автор - Анна Пушкина
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