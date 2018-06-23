В США легкий самолет разбился во время авиашоу вместе с пилотом

Сегодня, 12:05 \\ Происшествия

Авиакатастрофа произошла вечером 12 октября в штате Вирджиния. Об этом рассказали журналисты телеканала Fox5.

 Жители США организовали авиашоу в аэропорту Калпепер Риджинал (Culpeper Regional). Легкий самолет RV-8, производства компании Van’s Aircraft, выполнял упражнения плановой показательной программы. Внезапно транспортное средство рухнуло на землю. Вместе с ним насмерть разбился пилот.

Причина крушения пока неизвестна. Экстренные службы штата разбираются в обстоятельствах происшествия и устраняют последствия аварии. Тем временем полицейские выясняют личность пилота. Вместе с ними ситуацию расследуют сотрудники Федерального управления гражданской авиации, а также Национального совета США по транспортной безопасности.

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Автор - Александр Лубяной
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