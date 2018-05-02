В Кирове пьяный таксист попытался «отмазаться» от полиции «анекдотами»

Сегодня, 12:03 \\ Происшествия

Едва стоявший на ногах водитель всячески отрицал, что употреблял в этот день алкоголь.

В Кирове сотрудники полиции остановили таксиста, разъезжавшего по ночному городу пьяным. Водитель автомобиля всячески отрицал, что в этот день употреблял алкоголь, и даже согласился на месте пройти свидетельство. Мужчина не хотел признавать вину, хотя сотрудники правоохранительных органов уже начали составлять протокол на его имя.

Чтобы выйти сухим из воды, кировский таксист попытался найти в Интернете варианты, как можно «отмазаться», если сел за руль в нетрезвом состоянии и «попались» в руки полицейским. На вопросы очевидцев про «интересное» содержание статьи пьяный водитель отвечал, что просто захотел почитать анекдоты.

Эксперты отмечают, что серьёзного наказания кировский таксист не понесёт, если не нарушил никаких правил, помимо того, что сел пьяным за руль. Ему грозит административный штраф или в худшем случае временное изъятие прав. Уголовное преследование возможно в том случае, если пьяный водитель не один раз попался в руки полиции или стал виновником ДТП.

Поделиться новостью:
Автор - Марина Фёдорова
Главное за неделю

В Красноярске грузовик кузовом зацепил мост

 В городе Красноярске произошла авария, в которой грузовик зацепил опору моста своим кузовом, который был поднят. Данное происшествие случилось утром 10 октября. На данный момент по дороге в аэропорт...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

Полиция задержала брата Кокорина и еще двух участников драки

 Следствие считает, что 19-летний молодой человек принимал активное участие в избиении...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В Красноярском крае два брата не захотели платить налоги и ушли от кредиторов в лес

 Региональное управление Службы судебных приставов сообщило, что двое мужчин в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ