В Кирове пьяный таксист попытался «отмазаться» от полиции «анекдотами»

Едва стоявший на ногах водитель всячески отрицал, что употреблял в этот день алкоголь.

В Кирове сотрудники полиции остановили таксиста, разъезжавшего по ночному городу пьяным. Водитель автомобиля всячески отрицал, что в этот день употреблял алкоголь, и даже согласился на месте пройти свидетельство. Мужчина не хотел признавать вину, хотя сотрудники правоохранительных органов уже начали составлять протокол на его имя.

Чтобы выйти сухим из воды, кировский таксист попытался найти в Интернете варианты, как можно «отмазаться», если сел за руль в нетрезвом состоянии и «попались» в руки полицейским. На вопросы очевидцев про «интересное» содержание статьи пьяный водитель отвечал, что просто захотел почитать анекдоты.

Эксперты отмечают, что серьёзного наказания кировский таксист не понесёт, если не нарушил никаких правил, помимо того, что сел пьяным за руль. Ему грозит административный штраф или в худшем случае временное изъятие прав. Уголовное преследование возможно в том случае, если пьяный водитель не один раз попался в руки полиции или стал виновником ДТП.