Создателя рок-группы 3 Doors Down посадили на 10 лет из-за оружия

Теперь Тодду Харрелу предстоит отбывать в тюрьме второй срок. Об этом пишет Associated Press.

По информации агентства, в июле 2018 года супруга пожаловалась на экс-участника 3 Doors Down в полицию. Правоохранители задержали Тодда Харрела в его доме а территории штата Миссисипи. 46-летний музыкант не желал подчиняться и оказал властям отчаянное сопротивление. Во время обыска полицейские нашли в здании незарегистрированное оружие и наркотики. По решению суда, рокера посадили за хранение запрещенных предметов на 10 лет в окружную тюрьму Джексона.

Журналисты Fox News сообщают о ещё обвинении в адрес Тодда Харрела. Тюремщики просветили почту известного заключенного и обнаружили в ней наркотические вещества. Происшествие грозит ещё одним судебным процессом и увеличением срока. А впервые рокер попал за решетку в 2013 году. Его признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Как оказалось, Тодд Харрел вел автомобиль в нетрезвом состоянии. В ожидании суда, он ещё раз попался полицейским. На этот раз - в наркотическом опьянении. Учитывая признание, обвиняемого приговорили к двум годам, но выпустили досрочно.

Тодд Харрел является одним из создателей рок-группы, возникшей в 1996 году. Его изгнали из 3 Doors Down из-за первого судебного процесса.