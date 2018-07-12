В Непале при восхождении на гору погибли 8 альпинистов

При восхождении на пик горы Гурджа Химал экспедицию альпинистов настиг сильный буран. Как минимум 8 человек скончались.

Как сообщает издание AFP, в Непале при восхождении на гору с альпинистами случилась беда. Погибли 8 альпинистов, однако другие СМИ сообщают, что число погибших уже достигло 9 человек.

Известно, что среди погибших альпинистов есть люди из Южной Кореи. Снежная буря разрушила лагерь экспедиции. Также сообщается, что среди погибших могут быть 4 человека, которые являлись гражданами Непала. В некоторых СМИ информация разнится из-за разных источников, предоставляющих данные.

Местные власти пока что не предоставили точной информации о случившемся. Также пока что нет и подробных данных о числе погибших. Инсайдеры, ссылаясь на данные из полиции Непала, сообщили о том, что еще один альпинист пропал и в данный момент его считают пропавшим без вести.