В Краснодаре загорелись склады, площадь которых 2500 квадратных метров

В Краснодаре на хуторе Ленина случилось возгорание в помещениях склада. Вся территория пожара оказала около 2,5 тысяч квадратных метров.

13 октября в 00:29 загорелся первый склад. Чуть позже огонь захватил и второе помещение, но частично его удалось спасти, в отличии от первого. Пожарные подсчитали общее количество метров в зданиях. Их показатели составили 2500 квадратных метров. Сотрудники МЧС также сообщили, что пострадавших и погибших на месте происшествия не обнаружено.

Первые спасательные машины оказали на месте возгорания через 11 минут после звонка. Данному возгорании присвоили высокий ранг. Также организовали сбор аэромобильной группы, которая от Краснодарского края.

При тушении пожара принимали участие 20 человека, а также 45 машин.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в Краснодарском крае на гражданку, которая обманным путем достала деньги и пыталась покинуть край. Женщина является предпринимателем, которая торгует продуктами в розницу. Она пыталась заключить устный договор, чтобы занять денежные средства, но их возврат не производился.