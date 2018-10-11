Жену депутата Yaxana оштрафовали за танцы на МКАД

12 октября в Перовском суде Москвы состоялось судебное заседание по делу Оксаны Яковлевой. Днем ранее на её действия в ГИБДД пожаловались сотрудники столичного ЦОДД.

В суде признали, что певица Yaxana организовала несанкционированные съемки клипа на собственную песню "На двоих" с массовыми танцами посреди МКАД. Это частично парализовало движение на участке пути. В итоге жену депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей. Хотя по 20 статься КоАП могли арестовать на 15 суток.

Стоит отметить, что во время суда Yaxana не признала своей вины. По словам певицы, она вместе с танцовщицами никакой клип не снимали. Группа действительно ехала на съёмки, но их автомобиль сломался по дороге. Дожидаясь ремонта, девушки решили порепетировать танец, дабы согреться.