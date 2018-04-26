Самолет Москва-Якутск экстренно сел в Сургуте из-за состояния пассажира

Сегодня, 17:06 \\ Происшествия

12 октября у мужчины во время полета возникли проблемы со здоровьем. Об этом пишут представители сургутского аэропорта в Facebook.

 Принадлежащий Nordwind Airlines самолет летел по рейсу из Москвы в Якутск. Внезапно один из мужчин пожаловался на болезненные симптомы. Поэтому члены экипажа направили транспортное средство со 110 пассажирами на незапланированную посадку в Сургуте.

Когда самолет сел, у взлетно-посадочной полосы аэропорта уже дежурила машина "скорой помощи" с медицинским оборудованием. Они оценили состояние мужчину и решили его госпитализировать. Спустя три часа после инцидента, авиалайнер продолжил движение в Якутск. Вскоре аэропорт Сургута вернулся к работе в обычном режиме.

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Автор - Александр Лубяной
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