На Волге ошибка экипажа завела теплоход на мель

Грузовое судно "Коломенский-804" застряло в Новосибирской области. Об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ночь на 12 октября теплоход двигался вверх по течению Волги, везя порядка 4 тысяч тонн гипса. По предварительной информации, действия экипажа завели "Коломенский-804" за красную границу судового хода. Из-за ошибки теплоход сел на мель в 9 километрах от города Балахна.

Сотрудники транспортной прокуратуры оценивают поступки моряков с точки зрения судоходного законодательства. Они установили, что судном владеет компания из Коломны "Окско-Московское пароходство". Тем временем, севший на мель теплоход не мешает движению речного транспорта. Его корпус остался невредим, поэтому нефтепродукты в Волгу не вытекают. Для экипажа инцидент тоже обошелся без травм.