Из музея Петропавловской крепости похитили керамическую "Маску льва"
Ранее экспонат служил украшением декоративного карниза. Теперь его ищут сотрудники УМВД по Петроградскому району.
Вечером 11 октября сотрудница музея архитектурной керамики "Керамарх" при Петропавловской крепости обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже "Маски льва". Неизвестные похитили керамический предмет с выставки, которую 5 октября организовали в каземате царского бастиона. В четверг отсутствие экспоната заметили специалисты по учету музейных ценностей незадолго до закрытия - в 16:20.
Теперь правоохранителям Санкт-Петербурга предстоит изучить обстоятельства предполагаемой кражи. Тем временем "Керамарх" продолжит работать. Желающие могут приходить в Петропавловскую крепость, чтобы осмотреть мультимедийную экспозицию с другими предметами искусства.