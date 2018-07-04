Из музея Петропавловской крепости похитили керамическую "Маску льва"

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Ранее экспонат служил украшением декоративного карниза. Теперь его ищут сотрудники УМВД по Петроградскому району.

 Вечером 11 октября сотрудница музея архитектурной керамики "Керамарх" при Петропавловской крепости обратилась к правоохранителям с заявлением о пропаже "Маски льва". Неизвестные похитили керамический предмет с выставки, которую 5 октября организовали в каземате царского бастиона. В четверг отсутствие экспоната заметили специалисты по учету музейных ценностей незадолго до закрытия - в 16:20.

Теперь правоохранителям Санкт-Петербурга предстоит изучить обстоятельства предполагаемой кражи. Тем временем "Керамарх" продолжит работать. Желающие могут приходить в Петропавловскую крепость, чтобы осмотреть мультимедийную экспозицию с другими предметами искусства.

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Автор - Александр Лубяной
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