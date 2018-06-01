В Чувашии объявлен траур погибшим в аварии

Сегодня, 11:27 \\ Происшествия

В Чувашии объявлен траур из-за гибели многих человек в ДТП, которое произошло 11 октября.

 Михаил Игнатьев, который является главой региона уже сообщил о подписании данного указа. Для семей погибших и пострадавших также выделены финансовые средства.

11 октября в 19:10 недалеко от деревни Большие Карачуры случилась авария. Правоохранительные органы выяснили, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с микроавтобусом Fiat Ducato. В автобусе было 18 человек, которые направлялись из Канаша в Москву на работу.

11 пассажиров умерли на месте происшествия, а 9 человек отправлены в отделение больницы в Чебоксары. Трое из пострадавших сейчас в реанимации в плохом состоянии. Еще трое в состоянии средней тяжести. Остальным помощь была оказана и пострадавшие смогли отправится домой. Водитель микроавтобуса и пассажиры, которые сидели впереди спаслись и смогли выжить.

Сотрудники полиции проводят проверки и разбираются по данному делу. Предполагаемый виновник, которому 58 лет, уже задержан. Уголовное дело возбуждено.

Ранее стало известно о сумме, которую выплатят семьям пострадавших в аварии в Чувашии. На каждого погибшего выделят 250 тысяч в семью.

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Автор - Дарья Андросова
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