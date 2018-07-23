В Иркутске загорелось общежитие колонии на Синюшной горе

Сегодня, 10:26 \\ Происшествия

Спасатели вывели из огня 87 заключенных. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ ФСИН.

 12 октября в Иркутске заметили пожар в исправительной колонии №6 на Синюшной горе. По предварительным данным, загорелась деревянная крыша общежития, где обитают осужденные. Никто из них не пострадал - все благополучно эвакуировались из горящих помещений на свежий воздух.

Тем временем, сотрудники продолжают бороться с пламенем. Они привлекли к тушению пожара 2 машины из колонии и 3 автомобиля Главного управления министерства. После ликвидации огня, эксперты установят причины происшествия и материальный ущерб. Площадь пожара также неизвестна, потому что пожарным ещё не удалось его локализовать.

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Автор - Александр Лубяной
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