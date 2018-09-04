В Чите девочка запуталась волосами в карте и сломала позвонки‍

Сегодня, 09:05 \\ Происшествия

Так произошло, так как перед поездкой на аттракционе никто не проинформировал ее об имеющейся технике безопасности, а также не предоставил ей специальный защитный шлем.

 Сотрудники СУ Следственного комитета России по Забайкальскому краю сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра 11-летняя девочка сломала позвонки‍, занимаясь картингом. Согласно информации, которую они предоставляют, в числе травм также оказался компрессионный перелом грудины, а также ожог второй степени кожи правой руки.

Инцидент произошел еще летом прошлого года. Родители привели девочку развлекаться на аттракционе, который расположен по улице Красной Звезды в Чите. Во время катания на карте она запуталась волосами в ее движущихся частях механизма, из-за чего ее корпус резко потянуло вправо. В этот момент шлема на ней не имелось.

Поначалу следователи не стали возбуждать уголовное дело из-за возникшего между правоохранителями спора о подследственности. Тем не менее, в декабре все же было решено сделать это. Сейчас собраны все возможные улики, дело ожидает рассмотрения в суде.

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Автор - Мартина Корф
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