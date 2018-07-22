База ВВС США во Флориде‍ пострадала из-за урагана "Майкл"

Стихийное бедствие нанесло ей "катастрофический ущерб". Об этом рассказали сотрудники американской базы Тиндалл на официальной странице социальной сети Facebook.

Зарубежные СМИ передают подробности последствий, которые пришли в США из-за мощного урагана "Майкл". Его основной удар пришелся на восточные штаты. Особенно тяжелыми оказались разрушения, которые зафиксировали во Флориде. Там, в частности, пострадала база ВВС США под названием Тиндалл. Как сообщило руководство, на момент удара стихии все сотрудники были эвакуированы, так что никто из них не пострадал.

Тем не менее, вся территория базы Военно-воздушных сил подверглась сильным разрушениям. Ураган разрушил дома, в которых сотрудники жили вместе со своими семьями. Также повреждена зона, где оставляли, а также ремонтировали самолеты, уничтожена и гавань для стоянки кораблей. До сих пор по месте объявлен режим чрезвычайной ситуации.