В Пензе пенсионерка пырнула ножом мужа за то, что он выкинул кошку в окно

Сегодня, 19:05 \\ Происшествия

66-летняя пенсионерка была возмущена жестоким поведением мужа по отношению к животному.   

 В Пензе пенсионерке областной суд вынес приговор в виде четырех лет лишения свободы за убийство 65-летнего мужа. 

Происшествие произошло еще в мае. Тогда женщина занималась приготовлением еды, когда пришел ее муж. Мужчина был пьян и из-за этого агрессивно среагировал на кошку, которая подбежала к нему. Сначала мужчину пнул питомца, а затем и вовсе выкинул из окна. Но скорее всего кошка не получила серьезных травм, так квартира супругов располагалась на первом этаже. 

Но несмотря на это, поведение мужа крайне возмутило женщину, и она ударила мужчину в живот ножом. Пенсионерка быстро осознала содеянное и кинулась обрабатывать рану мужа.  

Мужчина отказался от вызова бригады скорой помощи, из-за чего попал в больницу только на следующий день после происшествия. А через несколько дней скончался. 

Во время суда женщина утверждала, что не хотела наносить вреда мужу, но суд оказался непреклонен и не стал менять женщине меру пресечения. 

Тем временем в Тульской области автомобиль сбил 71-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу в неположенном для этого месте.

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Автор - Тереза Кёльн
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