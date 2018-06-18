Сатанисты пытали и убивали друзей ради выигрыша в лотерею

Сегодня, 18:01 \\ Происшествия

Бразильские дьяволопоклонники были уверены, что Сатана сможет исполнить их желания в обмен на ритуальные убийства. 

 В бразильском городе Игуату компания сатанистов решила улучшить свою жизнь и получить власть над людьми. А помочь им в этом должен был сам Сатана. 

Глеудсон Баррос, Роберто Алвес и Самио Бесса решили провести ритуалы, чтобы темный владыка вышел с ними на связь и исполнил желания дьяволопоклонников. 

Чтобы найти жертв для необходимых ритуалов, банда пригласила четырех друзей пригласила на вечеринку в сельский дом на окраине.  

Жертвы еще не знали как закончится для них эта посиделка. Сатанисты пытали, избивали и резали своих друзей. После долгих пыток жертв убили выстрелом в район виска. После этого, мужчины отрезали у погибших необходимые для ритуала части тела. 

Убийцы верили, что только таким способом они смогут задобрить Дьявола, после чего они начнут выигрывать в лотереях миллионы. 

В итоге двое мужчин были арестованы, а Бесса покончил с собой, чтобы не попасть за решетку. 

Тем временем расследование на горе Уктус зашло в тупик. Тогда специалист предположил, что за такие зверства ответственны сатанисты. Настоящий убийца был возмущен таким предположением и объявился на место преступления. Как отметили органы, маньяк настолько тщеславен, что абсолютно уверен в собственной безнаказанности.

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Автор - Тереза Кёльн
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