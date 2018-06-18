Сатанисты пытали и убивали друзей ради выигрыша в лотерею

Бразильские дьяволопоклонники были уверены, что Сатана сможет исполнить их желания в обмен на ритуальные убийства.

В бразильском городе Игуату компания сатанистов решила улучшить свою жизнь и получить власть над людьми. А помочь им в этом должен был сам Сатана.

Глеудсон Баррос, Роберто Алвес и Самио Бесса решили провести ритуалы, чтобы темный владыка вышел с ними на связь и исполнил желания дьяволопоклонников.

Чтобы найти жертв для необходимых ритуалов, банда пригласила четырех друзей пригласила на вечеринку в сельский дом на окраине.

Жертвы еще не знали как закончится для них эта посиделка. Сатанисты пытали, избивали и резали своих друзей. После долгих пыток жертв убили выстрелом в район виска. После этого, мужчины отрезали у погибших необходимые для ритуала части тела.

Убийцы верили, что только таким способом они смогут задобрить Дьявола, после чего они начнут выигрывать в лотереях миллионы.

В итоге двое мужчин были арестованы, а Бесса покончил с собой, чтобы не попасть за решетку.

Тем временем расследование на горе Уктус зашло в тупик. Тогда специалист предположил, что за такие зверства ответственны сатанисты. Настоящий убийца был возмущен таким предположением и объявился на место преступления. Как отметили органы, маньяк настолько тщеславен, что абсолютно уверен в собственной безнаказанности.