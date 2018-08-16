Полковник внешней разведки РФ скончался при странных обстоятельствах в Москве

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже 45-летнего Сергея Соловьева. Мужчину нашли мертвым в собственной квартире.

По информации службы "112", смерть полковника Службы внешней разведки РФ сопровождалась странными обстоятельствами. 8 октября Сергея Соловьева госпитализировали в Москве после столкновения с автомобилем. В больнице разведчик внезапно отказался от лечения и предпочел отправиться к себе в квартиру. После этого он на связь с родственниками не выходил.

На следующий день правоохранители отреагировали на сигнал гражданки и вскрыли замок на входной двери. Бездыханный Сергей Соловьев покоился на своей кровати. В четверг полиция объявила результаты судебно-медицинской экспертизы. Как оказалось, полковник скончался за 10 часов до его обнаружения. Причиной стали повреждения после ДТП. Столичные СМИ сравнили происшествие с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери.