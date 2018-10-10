"Водка — это ужас, виски лучше": Кокорин рассказал о том, что употреблял перед дракой

Сегодня, 15:26 \\ Происшествия

Вместе с коллегой и другом Павлом Мамаевым он уже второй день находится в следственном изоляторе.

 Сотрудник общественной наблюдательной комиссии Москвы пообщался с подозреваемым по двум уголовным делам о хулиганстве и известным футболистом Александром Кокориным. Он должен был выяснить, употреблял ли спортсмен перед дракой алкоголь, либо же какие-то запрещенные вещества.

 Футболист сам рассказал о том, что пил только пиво. Его цитата: "Водка — это ужас, виски лучше, но не пил". Таким образом он показал, что не пил крепкого спиртного. На вопрос же о том, почему так "забрало", Кокорин ответил, что его организм был слаб, так как перед этим у него была игра, и он всю ночь не спал. По его словам, о наркотиках в его крови не может быть и речи, так как по типу профессии он постоянно сдает пробы на допинг.

 Также известно, что сегодня у Кокорина и Мамаева намечается несколько очных ставок. Первая пройдет с участием пострадавшего столичного чиновника Дениса Пака, вторая - с его коллегой Сергеем Гайсиным. В третьей же процедуре на очной ставке давать показания будет персональный водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Если никто из них не простит обидчиков, им так и будет грозить наказание в виде семи лет тюремного заключения.

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Автор - Мартина Корф
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