В Таганроге произошло массовое ДТП с участием трамвая и автомобилей

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11 октября в Таганроге случилось массовое ДТП, в котором принял участие общественный транспорт. Данная авария произошла на улице Инструментальной, где столкнулись четыре автомобиля и трамвай.

 В 08:00 водитель Hyundai Accent решил быстро проехать перед трамваем, но не успел и врезался в него.

Из-за сильного удара машину выбросило и, в последствии, зацепило три других автомобиля. Пострадавших на месте аварии не обнаружено. А вот автомобили требуют серьезный ремонт. Виновника пришлось вытаскивать с помощью спасателей. Из-за происшествия на улице получилась большая пробка. Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте ДТП и выясняют причины и последствия аварии.

Ранее в Ростове-на-Дону произошла авария мотоцикла Honda и автомобиля Lexus . В результате, мотоциклиста отправили в больницу на скорой помощи с тяжелыми травмами.

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Автор - Дарья Андросова
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