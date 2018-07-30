Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за постороннего в служебной зоне

Сегодня, 13:12 \\ Происшествия

Неизвестный проник в зону безопасности аэропорта. 

 В аэропорту Мюнхена было зафиксировано проникновение постороннего в зону, где разрешено находиться только сотрудникам аэропорта. 

Из-за несанкционированного проникновения пришлось приостановить работу терминала. 

Теперь немецким полицейским предстоит узнать, как неизвестный смог попасть в зону безопасности, минуя службы безопасности. 

Сообщается, что неизвестный был задержан, и аэропорт снова ведет работу в привычном режиме. 

Мотивы неизвестного не сообщаются, также, как и то, как ему удалось проникнуть в служебную зону. 

Тем временем в России проходит конкурс на смену названий аэропортов. Стало известно, 45 аэропортов изменят свои имена на имена известных личностей. Конкурс будет проходить в несколько этапов. В первом этапе будет сформирован предполагаемый список названий, на втором этапе горожане смогут добавить свои названия и на третьем будут проводиться опросы. Результаты опросов будут известны 5 декабря.

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Автор - Тереза Кёльн
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