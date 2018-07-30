Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за постороннего в служебной зоне

Неизвестный проник в зону безопасности аэропорта.

В аэропорту Мюнхена было зафиксировано проникновение постороннего в зону, где разрешено находиться только сотрудникам аэропорта.

Из-за несанкционированного проникновения пришлось приостановить работу терминала.

Теперь немецким полицейским предстоит узнать, как неизвестный смог попасть в зону безопасности, минуя службы безопасности.

Сообщается, что неизвестный был задержан, и аэропорт снова ведет работу в привычном режиме.

Мотивы неизвестного не сообщаются, также, как и то, как ему удалось проникнуть в служебную зону.

Тем временем в России проходит конкурс на смену названий аэропортов. Стало известно, 45 аэропортов изменят свои имена на имена известных личностей. Конкурс будет проходить в несколько этапов. В первом этапе будет сформирован предполагаемый список названий, на втором этапе горожане смогут добавить свои названия и на третьем будут проводиться опросы. Результаты опросов будут известны 5 декабря.