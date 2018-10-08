Полиция задержала брата Кокорина и еще двух участников драки

Сегодня, 13:03 \\ Происшествия

Следствие считает, что 19-летний молодой человек принимал активное участие в избиении двух человек, среди которых был чиновник Денис Пак и личный водитель Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

 Сотрудники МВД России по Московской области сообщают детали расследования уголовных дел, в которых замешаны известные российские футболисты Александр Кокорин и его товарищ Павел Мамаев. Согласно информации, которую они предоставляют, накануне был задержан брата Кокорина и еще двое участников драки в Москве.

 Личности всех подозреваемых установили сегодня в полиции. Тогда же им предложили добровольно появиться в участке, чтобы дать показания. В противном случае их доставили бы против воли. В изоляторе уже ночевали Кокорин и Мамаев. К слову, последнего оставили в камере с ранее судимым мужчиной. Такая мера запрещена, поэтому общественники собираются писать жалобу.

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Автор - Мартина Корф
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