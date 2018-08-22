Рогозин отчитался об аварии "Союза"

Обоих космонавтов удалось спасти. Об этом глава "Роскосмоса" написал на своей официальной странице в Twitter.

Дмитрий Рогозин рассказал о своих действиях. После сообщения об аварии ракеты-носителя "Союз МС-10", руководитель ведомства организовал государственную комиссию. Специалисты выясняют причины инцидента, анализируя данные телеметрического оборудования. Президент госкорпорации отчитался, что службы спасения были задействованы с первых секунд. Он добавил, что и системы аварийного спасения ракеты сработали должным образом.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он порадовался, что космонавтом удалось выжить, несмотря на аварию. Представитель президента отметил хорошую работу экипажа корабля и спасательных механизмов.

Напомним, 10 октября ракете "Союз МС-10" не удалось доставить космонавтов "Роскосмоса" и NASA к МКС. В прямом эфире корабль начал падать на земли Казахстана вскоре после старта.