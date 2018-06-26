В Перми вандалы испортили смысл арт-объекта "Счастье не за горами"

Теперь знаменитая надпись пророчит горожанам "смерть". Об этом сообщают местные СМИ.

В ночь с 10 на 11 октября вандалы испортили арт-объект Бориса Матросова: красную фанерную надпись "Счастье не за горами" на берегу реки Кама. Неизвестные переставили часть букв местами, оторвав от металлического каркаса, а другие закрасили или оторвали, приклеив на их место самодельные "М" и "Р". В итоге оптимистичный смысл объекта изменился на диаметрально противоположный.

Власти Перми оперативно устранили "смерть" с набережной. Сначала её попросту закрыли широким баннером "Россия - моя история". Однако позднее рабочие демонтировали все слово. Стоит отметить, что объект находится на балансе бюджета с тех пор, как стала своеобразным символом города в кино и сериалах. Надпись появлялась в заставке "Реальных пацанов" и картине "Географ глобус пропил".

Её автор возмущен произошедшим. В интервью издания "59" Борис Матросов предположил, что вандалы попытались самовыразиться и получить популярность за счет уже известного произведения. Он понадеялся, что объект вскоре восстановят. В "Городском центре охраны памятников" развеяли опасения автора. Сотрудники МАУ пообещали установить на место демонтированной конструкции новое "счастье".