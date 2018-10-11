"Людям свойственно ошибаться": Отчим Кокорина извинился за инцидент с сыном

Сегодня, 11:11 \\ Происшествия

Кирилл Алексеевич Логинов опубликовал свое сообщение на личной странице футболиста в Instagram. Через него он попросил следователей не судить его слишком строго и произвести объективную оценку.

 Сообщение от отчима Александра Кокорина появилось в сети буквально полчаса назад. Он начал свое обращение с того, что извинился от лица своего сына, а также лично от себя перед теми, кому не безразлична вся ситуация, а также перед теми, кто, собственно, является в ней пострадавшими.

 В частности, он упомянул, насколько сожалеет из-за поведения сына, так как от этого пострадал московский чиновник Денис Пак. Кирилл Алексеевич тонко намекнул, что сотрудник Минпромторга оскорбил его сына, однако тут же заверил, что не считает это оправданием нанесения телесных повреждений.

Отчим Кокорина резюмировал, что "людям свойственно ошибаться", и его сын - такой же обычный человек, как и все остальные. Поэтому он призвал всех не судить его строго за инциденты с драками.

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Автор - Мартина Корф
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